Ingredienti per 4 persone : Riso carnaroli 400gr , Zucca rossa 300gr, Cipolla dorata media, Scalogno medio, Brodo vegetale, Burro 50gr, Olio evo qb, Parmigiano qb, Stracchino 200gr, Vino bianco, Mandorle tostate una manciata, Prosciutto Spagnolo 50gr, Salvia foglioline.

Procedimento Crema di zucca. Soffriggere la cipolla e la zucca tagliata a cubetti nell’olio evo, coprire con acqua e aggiungere un dado vegetale,una volta completata la cottura, frullare con un frullatore ad immersione, dopo aggiungere burro e parmigiano per mantecare in modo da ottenere una crema densa.

Preparazione riso. Tostare il riso in padella con una noce di burro, sfumare con vino bianco, portare a parziale cottura con brodo vegetale, quindi aggiungere la crema di zucca, mantecare con lo stracchino. Impiattare aggiungendo lo scalogno caramellatole mandorle tostate, la salvia saltata in padella con il burro, ed il prosciutto precedentemente saltato in padella.