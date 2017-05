Oggi vi proponiamo la ricetta del risotto alle fragole.

Ingredienti:

200 gr di riso

250 gr di fragole affettate

4 bicchieri di vino bianco

1/2 scalogno tritato

sale q.b.

parmigiano q.b.

burro q.b.

Preparazione

Iniziamo ad unire le fragole al vino bianco e lasciamole macerare per 20 minuti. Poi, prendiamo una pentola e facciamo rosolare mezzo scalogno tritato con del burro (in alternativa possiamo usare l’olio d’oliva). Aggiugiamo il riso e lo facciamo tostare per bene. Non appena il riso è tostato, sfumiamo con il vino bianco.

Una volta che il vino è evaporato del tutto, proseguiamo la cottura con il brodo vegetale. Dopo 5 minuti aggiungiamo le fragole e continuiamo a far cuocere il risotto. A cottura ultimata, togliamo la pentola dal fuoco: è il momento di mantecare. Aggiungiamo un po’ di sale, il parmigiano grattugiato ed il burro.

Pronti ora ad impiattare, con alcune fettine di fragola come decorazione. Buon appetito!