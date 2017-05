Perché scegliere di seguire un regime alimentare a base di riso? Tutti ne parlano, in pochi sanno davvero quali siano le proprietà benefiche di questo alimento. Ma quali sono i menù da provare? E soprattutto, ci sono delle controindicazioni?

I benefici

Per comprendere realmente quanto possa essere efficace un regime alimentare a base di riso, è sicuramente necessario analizzarne i benefici e le proprietà benefiche.

Esso, infatti, anche al di fuori delle diete, ha delle proprietà utili per chiunque, che portano benefici alla nostra vita quotidiana in tanti modi. Infatti, il riso è un alimento disintossicante, perfetto per aiutarti quando hai bisogno di rigenerarti. Il riso integrale, inoltre, è molto ricco di fibre, aiuta la digestione e aiuta contro la costipazione.

Il riso bianco bollito, invece, come ci hanno insegnato le nostre nonne, è un ottimo rimedio contro la diarrea, grazie alla grande quantità di amido in esso contenuto. Le proteine del riso sono povere di tossine e di glutine, e questo lo rende un alimento perfetto anche per i celiaci, e per chi vuole seguire una dieta priva di glutine. In pochi sanno, però, che il riso rosso e il riso nero (meglio noto come riso Venere) sono un alleato contro l’ipertensione, perché aiutano a regolare la pressione del sangue, e sono un valido alleato contro il colesterolo alto.