Centoquindici milioni di euro sbloccati, per portare finalmente a compimento progetti di impiantistica sportiva e riqualificazione urbana da troppo tempo fermi al palo, in ottanta comuni dell’Isola. Con grande determinazione abbiamo presentato e sostenuto una norma, approvata dall’Aula in sede di votazione della legge finanziaria regionale, che rappresenta una vera e propria svolta. Si tratta dell’unica nota positiva in una manovra asfittica e depressiva, che non affronta le numerose emergenze vissute dalla nostra terra, che rimangono tutte drammaticamente sul tappeto. Forza Italia, seppure dai banchi dell’opposizione, dimostra e conferma di essere forza propulsiva, che si batte per lo sviluppo di una terra che il Pd e i suoi governi continuano ogni giorno ad annichilire”, lo ha dichiarato l’onorevole Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all’ARS, a margine della conferenza stampa svoltasi stamane all’ARS di Catania, alla quale hanno preso parte anche il senatore Vincenzo Gibiino e l’eurodeputato Salvo Pogliese.

Una boccata d’ossigeno

“Forza Italia ha dimostrato, anche questa volta, di sapere agire nell’interesse della Sicilia e dei siciliani – ha affermato il senatore Vincenzo Gibiino –. Gli ultimi dati sulla povertà evidenziano come in Sicilia il 50 per cento della popolazione sia a rischio esclusione sociale, segno evidente di una incapacità conclamata dell’esecutivo nel gestire e sviluppare l’Isola. In questo senso l’impegno di 115 milioni di euro a favore delle nostre comunità, per interventi di recupero e rilancio di infrastrutture sportive e dei nostri centri, rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno. Forza Italia si batte con determinazione per mandare nel dimenticatoio questi cinque anni di governo assente, e per creare una coalizione forte di centrodestra che possa dare un futuro migliore alla Sicilia”.