PALERMO – “Ho salvato la Sicilia”. Così Rosario Crocetta presenta a Palermo “Ripartesicilia”, il nuovo movimento politico, che aspira a raggruppare movimenti, circoli e singoli cittadini nell’alveo di un progetto autonomista “e non di grande coalizione per rivincere le elezioni”.

A sposare il nuovo progetto di Crocetta, il senatore Pd Beppe Lumia, il vice presidente della Regione Mariella Lo Bello e alcuni fedelissimi del governatore. “Lavoriamo per impedire la scissione nel Pd e per raggiungere una maggiore unità – sottolinea Crocetta – io non ho mai fatto parte di correnti”.

E prosegue: “Il Pd non ha deciso nulla ancora riguardo alle prossime regionali, né si è espresso sull’ipotesi primarie. A chi dovrei chiedere il permesso di fondare un movimento? E poi, perché? ‘Ripartesicilia’ non è contro qualcuno, anzi è per l’aggregazione e l’unità”.