L’Azienda è nuovamente impegnata a promuovere e a sensibilizzare la raccolta differenziata sull’intero litorale palermitano ed oggi è la volta dei lidi gestiti dalla Italo Belga dove da questa mattina parte ufficialmente, per il secondo anno consecutivo, dopo che nei giorni scorsi si è provveduto alla distribuzione dei contenitori della raccolta differenziata, il servizio dedicato. A darne notizia il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando assieme a Giuseppe Castellucci e al presidente della Rap Roberto Dolce e il dirigente dell’Area Igiene Ambientale Antonio Putrone durante una diretta radiofonica con Radio Action avvenuta questa mattina nella spiaggia attrezzata della Mondello Mare Italo Belga alla presenza di diversi bagnanti e curiosi.

“Ben vengano le collaborazioni con i privati”

“La Rap assieme all’amministrazione, – dichiara il Sindaco Leoluca Orlando – ancora una volta è impegnata per sostenere sempre più l’incremento della raccolta differenziata e ben vengano le collaborazione con i privati , come in questo caso, dove si lavora in sinergia, con coerenza per un interesse comune che è quello della vivibilità e sostenibilità ambientale della città di Palermo. Le località balneari diventano luoghi non soltanto per far crescere la percentuale di raccolta differenziata, ma anche per continuare quel percorso di sensibilizzazione , di partecipazione ed educazione ambientale, amore per la cosa pubblica e per l’ambiente, con il fine di avere una città a portata d’uomo”.

“Siamo felici di questa collaborazione con la Rap che ci permette di offrire ai nostri ospiti la possibilità della differenziata – dice Beppe Castellucci, a nome della Mondello Italo Belga – . Il processo partecipativo di Pro Mondello sta andando avanti molto bene e sabato prossimo avrà una delle sue tappe più importanti, un confronto diretto con i cittadini per capire quale può essere il futuro di Mondello”.

“Questa iniziativa – aggiunge il presidente della Rap Roberto Dolce – si inquadra con le altre che la Rap in questi mesi ha portato avanti e continua costantemente ad implementare quali, per citarne alcune, le attività negli ospedali, nelle mense, caserme, all’Università, al mercato ortofrutticolo e ai mercati itineranti, sgombera l’archivio, la via del cartone, la raccolta del vetro nei pub del centro storico, oltre alle importanti attività del Porta a Porta Palermo Differenzia due e raccolta di prossimità del quartiere San Giovanni Apostolo. Tutte queste azioni hanno consentito di poter fare crescere la percentuale di raccolta differenziata dal 7 al 16,26%”.

Ancora in tema di sensibilizzazione dei cittadini e potenziamento della raccolta differenziata, a breve sarà la volta delle case circondariali, quali Ucciardone , Pagliarelli, Carcere Minorile”.

Partire dalla sensibilizzazione

Da due anni la Mondello Italo Belga ha attivato con la Rap una collaborazione sul fronte della sensibilizzazione e del servizio di raccolta differenziata, riscontrando grande successo.Già da ieri sono stati posizionati circa 30 carrellati da 240 litri di 2 diversi colori da dedicare alla plastica, lattine e al vetro in tutti e cinque i lidi attrezzati di loro appartenenza.

Ogni 15 giorni al lido stabilimento previste delle attività radiofoniche per parlare di Mondello e dell’estate e di quanto si può fare per la borgata.