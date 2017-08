Un intervento straordinario di recupero rifiuti nella Riserva naturale orientata “Vallone di Piano della Corte” di Agira, l’area protetta gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania diretto dal prof. Giovanni Signorello.

Grazie alla preziosa collaborazione del Centro comunale di raccolta rifiuti di Agira, che ha fornito mezzi e personale, sono stati recuperati rifiuti vari rinvenuti nell’area della riserva.

L’operazione

Diverse le aree, precedentemente individuate dal personale del Cutgana, in cui gli operatori ecologici del cantiere di Agira sono intervenuti. Guidati dal personale del Cutgana, gli operatori hanno effettuato la rimozione di copertoni in contrada Sant’Agata, di rifiuti indifferenziati di vario genere in contrada Ponte e di residui di vegetazione e svariati metri di rete metallica abbandonati in contrada Santa Venera vicino l’abbeveratoio.

L’intervento, concordato con il direttore della riserva naturale Renzo Ientile, è stato coordinato da Alessia Marzo, esperta del Cutgana. “L’abbandono di rifiuti è un problema diffuso ad Agira come in tutta la Sicilia – spiega il direttore dell’area protetta Renzo Ientile -. Purtroppo l’incuria dei cittadini, irrispettosi del territorio in cui vivono, costringe ad intervenire, con dispendio di risorse pubbliche che potrebbero essere indirizzate ad altro”.