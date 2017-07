È stata firmata ieri dal presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, l’ordinanza ex art.191, con cui si dispone che la discarica di Cava dei Modicani riceverà i rifiuti di Ragusa e di alcuni altri comuni limitrofi fino a 150 tonnellate al giorno.

Presso Cava dei Modicani sarà effettuata la fase di pretrattamento con l’impianto meccanico biologico. La frazione secca dei rifiuti andrà invece presso la discarica di Oikos a Misterbianco. Quella umida, dopo il trattamento di biostabilizzazione di almeno 40 giorni, andrà presso l’impianto di Lentini di Sicula trasporti.

La rivolta dei sondaci della costa jonica

“Non vi è alcuna emergenza rifiuti. Lo smaltimento è sotto controllo”, ribadiscono in una nota congiunta il presidente Crocetta e l’assessore. Ma solo ieri un appello unanime è partito da Santa Venerina dove i sindaci della costa jonica si sono riuniti per chiedere che, nei comuni con la differenziata, l’umido possa essere conferito negli impianti di compostaggio. In quest’occasione è stata denunciata anche quella che viene definita una vera e propria “emergenza igienico-sanitaria”.