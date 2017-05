Vicino ad una delle zone più belle della città di Catania, quella della Timpa di Leucatia, in zona Canalicchio, c’è una vera e propria discarica a cielo aperto.

I rifiuti

Materassi, elettrodomestici e grossi rifiuti di difficile smaltimento. Probabilmente vengono tutti depositati durante la notte, ed è questa la ragione per cui, tempo fa, il consigliere della seconda municipalità Vincenzo Crimi aveva proposto di installare un sistema di video sorveglianza. Oggi, Crimi torna a denunciare la condizione di degrado dell’angolo tra Via Concetto Marchesi e via Vincenzo Gemito, nella zona di Canalicchio.

Inciviltà

Nonostante spesso il personale del comune provveda alla bonifica dell’area interessata, nel giro di pochi giorni tutto torna esattamente allo stato di partenza e il motivo sembra solamente uno: l’inciviltà.

Ad oggi, non è ancora stata somministrata alcuna sanzione, ma è probabile che accadrà presto con l’intensificarsi dei controlli.