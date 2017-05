Anche Rap è presente alla fiera del mediterraneo fino al prossimo 11 giugno con un proprio stand per presentare alla cittadinanza una prima isola ecologica mobile che successivamente in via sperimentale sarà messa in campo in città per testarne la funzionalità e il gradimento dei cittadini. Sarà itinerante presso alcuni siti individuati e concordati con l’amministrazione comunale, Assessorato all’Ambiente e ha come finalità sensibilizzare i cittadini verso comportamenti virtuosi a favore della raccolta differenziata.

L’isola ecologica

A regime l’isola ecologica potrà essere utilizzata per la riduzione tariffaria (TARI) prevista dal regolamento dei rifiuti per le utenze domestiche in favore dell’utente “conferitore”. Il regolamento è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo numero 254 del 26 settembre 2014.Vedi articolo 10 che recita testualmente: “La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % nella quota variabile alle utenze domestiche che effettuino la raccolta differenziata e previa misurazione individuale, effettuata con strumenti specifici, presso apposite isole ecologiche di un quantitativo di rifiuti differenziati pari ad almeno 200 kg su base annua”.

Il sistema

L’isola ecologica sarà composta da un pianale scarrabile porta contenitori delle 4 frazioni merceologiche classiche (carta, plastica/lattine, vetro, organico) successivamente munito ed integrato da un sistema di pesatura e di identificazione dell’utente mediante tessera sanitaria / codice fiscale. E’ dotato di un sistema GPS per la geo- referenziazione della postazione e di un modem GPRS per l’invio dati dei conferimenti puntuali dell’utente al Sistema di Gestione del Comune di Palermo.