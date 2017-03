L’aumento di quasi 2 milioni di euro

Tassa sui rifiuti salata per gli agrigentini. Il consiglio Comunale di Agrigento ha approvato la Tari 2017 che, rispetto allo scorso anno, aumenterà di circa 1 milione e 700 mila euro. L’aumento è stato approvato con il voto favorevole di Agrigento Cambia, Agrigento Rinasce e Alternativa Popolare, mentre gli altri gruppi consiliari si sono astenuti o hanno votato contro.

Esenzione per i luoghi di culto

I Gruppi Agrigento Cambia e Agrigento Rinasce hanno poi presentato degli emendamenti per richiedere l’esenzione dalla tassa dei rifiuti per i luoghi di culto o associazioni giovanili legati alla Chiesa.

A giustificare l’ingente aumento della Tari, i maggiori oneri del 2016 sia per il trasporto in discariche lontane da Agrigento come quelle di Lentini e Melilli.