ISPICA (RG) – Emozionante e di spessore la manifestazione “Tra il ricordo e la speranza” organizzata dagli indirizzi Odontotecnico e Manutenzione dell’Istituto di istruzione “G. Curcio” di Ispica in occasione del Giorno della Memoria.

Gli studenti hanno messo in scena una drammatizzazione ideata come un dialogo significativo tra passato e presente finalizzato ad incarnare lo spirito della giornata della memoria e proiettato verso la speranza di un futuro di pace e tolleranza assolutamente possibile. Dialoghi, letture, momenti teatrali, hanno in particolare indagato la drammaticità delle persecuzioni antisemite dal punto di vista degli Ebrei di ogni età, ma soprattutto dal punto di vista delle giovani generazioni.

Particolarmente forte il momento in cui il diario di Anna Frank è stato posto a confronto con il diario facebook di uno studente. Ad effetto anche i video e le foto proiettate su tutti i genocidi e le guerre oggi in atto nel mondo insieme ad immagini di orizzonti di speranza.

Lo spettacolo, ideato dalla prof.ssa Domenica Varano, in collaborazione con le docenti di materie umanistiche e artistiche, ha visto in scena studenti di biennio e triennio oltre a docenti e personale ATA ed è stato arricchito e reso di forte impatto scenico dai costumi, dalla scenografia e dai momenti musicali dedicati a Bob Dylan e Cohen. Il dirigente scolastico Maurizio Franzò ha avuto parole di elogio per l’iniziativa: “I diritti, la libertà e il mondo in cui viviamo, cari ragazzi, si difendono soprattutto attraverso la memoria, la riflessione e il pensiero critico. La scuola deve continuare a scommettere e a investire nell’organizzazione di queste manifestazioni”.