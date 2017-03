RAGUSA – La guardia di Finanza di Pozzallo (Rg), insieme a dei funzionari delle Dogane, hanno fermato due pugliesi diretti a Malta, in nave, con 110 mila euro. La presenza di precedenti fiscali per violazioni alla normativa tributaria e il fatto che uno dei due da 7 anni non ha presentato dichiarazione dei redditi hanno indotto i finanzieri ed i funzionari della Dogana a perquisire il bagaglio.

Nel sottofondo di una valigia nascondevano 110 mila euro in banconote. Il proprietario della valigia è stato denunciato per autoriciclaggio. La somma di denaro trovata è stata sequestrata quale profitto derivante dal reato di evasione fiscale.