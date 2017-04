Avete voglia di una ricetta light senza rinunciare al gusto? SiciliaNews24 ha la risposta per voi. Vi proponiamo la ricetta di una sfiziosa pasta fredda con prosciutto e melone.

Ingredienti

400g di pasta corta

1 melone

200g di prosciutto

basilico

olio

aceto balsamico

sale e pepe

Preparazione:

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata; pulite, poi, il melone tagliandolo a cubetti e tagliate il prosciutto a striscioline. Una volta cotta, siete pronti per scolare la pasta e lasciarla raffreddare. Adesso prendete un’insalatiera e unite alla pasta il melone e il prosciutto. Aggiungete basilico, olio, aceto, sale e pepe q.b Lasciate in frigo per 30 minuti prima di servire.

A noi non resta che dire: buon appetito!