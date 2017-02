“La Regione eroghi con urgenza i fondi spettanti al Comune di Ribera, per consentire il ritorno alla normalità della popolazione già gravemente colpita dai nubifragi avvenuti fra il 19 e il 25 novembre 2016”.

Lo chiede l’esponente dell’opposizione all’Ars Nello Musumeci, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione, nella quale ricorda come questi fenomeni atmosferici abbiano causato ingenti danni non soltanto alla cittadina agrigentina, ma a tutto il comprensorio, interrompendo, tra l’altro, le principali vie di comunicazione”.

“Per i danni subiti – si legge nell’interrogazione – il 28 di novembre il presidente della Regione aveva dichiarato lo stato di calamità per i Comuni colpiti dagli eventi meteo avversi, deliberando la somma di 40 milioni di euro come intervento urgente per tamponare l’emergenza e ripristinare i molteplici danni subiti dalla viabilità urbana ed extraurbana. Tuttavia, nonostante siano trascorsi tre mesi da questi eventi calamitosi, il comune di Ribera non ha ricevuto nulla di quanto promesso dal Governo regionale”.

“Questo irresponsabile comportamento – sottolinea Musumeci – sta causando danni incalcolabili all’intera economia riberese. Nello specifico, da un lato gli agricoltori sono impossibilitati a raggiungere i loro terreni a causa delle strade franate, con la conseguente perdita dei raccolti e dall’altro, lo stesso Comune rischia il collasso amministrativo per le somme anticipate e mai restituite”.

“Peraltro – conclude – è avvenuto che alcuni Comuni che hanno subito danni minori hanno effettivamente ricevuto gli aiuti economici promessi, mentre altri, come appunto Ribera, sono rimasti esclusi. È, quindi, opportuno conoscere quali siano stati i criteri adottati per la distribuzione dei fondi e provvedere ad erogare le somme al comune di Ribera”.