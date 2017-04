“Il via libera del ministero alla Salute alla proposta di piano della nuova rete ospedaliera è un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto in commissione Salute, ne gratifica il lungo lavorio che ha portato, dopo un difficile percorso, alla definizione di un piano in grado di tenere conto delle peculiarità del territorio, delle criticità sollevate dalle associazioni di categoria, dei tanti operatori sanitari che da troppi anni lavorano in condizioni di assoluta precarietà”.

Lo dichiara il deputato regionale Ncd e vicepresidente della commissione Salute, Vincenzo Fontana, che prosegue: “Adesso porrò la massima attenzione affinché vengano tempestivamente emanate le direttive che daranno il via ai concorsi in Sanità”.