Si aspetta Beppe Grillo per la “proclamazione”. Intanto oggi, dalle 10 alle 19 si terrà la votazione per il candidato presidente del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali siciliane del 5 novembre.

Nove i candidati

Sono cinque i deputati regionali del Movimento cinque stelle che proveranno a contendere lo scettro di candidato governatore a Giancarlo Cancelleri, da tempo in pole position per la corsa a presidente della Regione. Alla selezione parteciperanno altri cinque parlamentari regionali, il palermitano Giampiero Trizzino, i catanesi Angela Foti e Francesco Cappello, il trapanese Sergio Tancredi e il siracusano Stefano Zito. All’elenco dei partecipanti si aggiungono l’esperto di accoglienza Alì Listì Maman, José Marano e l’ex assistente parlamentare Giuseppe Scarcella.

Rinunciano alla candidatura per l’alcamese Valentina Palmeri e per la messinese Valentina Zafarana. Si fermano anche Matteo Mangiacavallo, deputato di Sciacca, e la ragusana Vanessa Ferreri. Si fermano anche il palermitano Salvatore Siragusa e la catanese Gianina Ciancio.

Polemica sulle votazioni

Polemiche per la mancata comunicazione del numero esatto dei voti raccolti dai candidati al primo turno delle ‘Regionarie’: una scelta spiegata dai vertici del movimento con la necessità di non influenzare la scelta del secondo turno, quando scenderanno in campo anche i semplici iscritti senza un passato tra i palazzi della politica regionale.

Malumori all’intero del movimento anche sui nomi dei 62 candidati scelti per l’Ars: allo staff di Milano sono arrivate altre segnalazioni anche dopo l’ufficializzazione delle liste, e da Roma assicurano che le verifiche si concluderanno solo quando la lista sarà depositata in tribunale, cioè probabilmente a ottobre.

Ora si attende Beppe Grillo

I risultati della votazione saranno comunicati stasera all’evento che si terrà al Castello a mare a Palermo dove saranno presenti Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e tanti parlamentari nazionali.