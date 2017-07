Beppe Grillo ha voluto annunciare, attraverso il suo blog, la lista dei 62 i candidati del M5S più votati online alle «Regionarie» in Sicilia.

La lista sarà presentata dal M5S per le Regionali siciliane e fra i 62 verrà votato il candidato per la presidenza della Regione. Giancarlo Cancellieri è considerato il favorito.

I grandi assenti dalla lista

Nella lista non figurano Giacomo Sampieri, l’ex manager della sanità sotto processo per peculato per omesso controllo e abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta sul chirurgo Matteo Tutino dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, e Valerio D’Antoni, uno dei più stretti collaboratori dell’ex candidato sindaco di palermo, Ugo Forello.

Ci sono tutti i portavoce regionali eletti cinque anni fa all’Assemblea regionale, tranne Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, rinviati a giudizio per la vicenda delle firme false.

Il candidato alla presidenza della Regione

La votazione si terrà l’8 e il 9 luglio e ciascuno dei 62 della lista per le regionali potrà decidere se partecipare o meno alla selezione interna, che decreterà il nome del candidato governatore. Tra i nomi degli aspiranti deputati regionali ci sono anche alcuni candidati al consiglio comunale di Palermo alle amministrative di giugno, dove quella del M5S è stata la prima lista con il 13% dei consensi. Da Carmela Trifiró ad Antonino Randazzo, a Lydia Schembri.

Tra i palermitani anche Giovanni Callea, esperto di sviluppo locale e marketing territoriale, che è stato il coordinatore e responsabile musicale delle prime due edizioni di Kals’art, a Palermo.

I 12 deputati siciliani del Movimento cinque stelle, che hanno ripresentato la propria candidatura alle ‘Regionarie’, hanno superato tutti lo scoglio del voto online sulla piattaforma Rousseau e saranno candidati nuovamente alle elezioni regionali del 5 novembre.

Ecco l’elenco dei 62

Adorno Erminia lidia (Catania)

Aiello Davide (Palermo)

Alfarini Giampiero Ercole Dimitri (Enna)

Anastasi Cristiano (Catania)

Bellassai Patrizia (Ragusa)

Bellavia Maria (Agrigento)

Callea Giovanni (Palermo)

Campo Stefania (Ragusa)

Cancelleri Giovanni Carlo (Caltanissetta)

Cantarella Giovanni (Catania)

Cappello Francesco (Catania)

Cassese Paola (Siracusa)

Ciancio Gianina (Catania)

Ciappina Gionata (Catania)

Cimino Rosalba (Agrigento)

Cina’ Salvatore (Agrigento)

Damante Ketty (Caltanissetta)

De luca Antonino (Messina)

Di Caro Giovanni (Agrigento)

Di Paola Nunzio (Caltanissetta)

Diana Valeria (Catania)

Fanara Carlo (Messina)

Fargione Massimiliano (Siracusa)

Favuzza Erika (Palermo)

Ferreri Vanessa (Ragusa)

Fodale Flavia (Trapani)

Fortuna Fabio (Siracusa)

Foti Angela (Catania)

Inglese Giovanni (Trapani)

La Gaipa Fabrizio (Agrigento)

Laspada Alberto (Messina)

Lauria Teresa (Siracusa)

Li Destri Giacomo (Palermo)

Listì Maman Alì (Palermo)

Lo Bianco Rosaria (Palermo)

Mangiacavallo Matteo (Agrigento)

Marano Jose (Catania)

Mazzeo Francesco (Messina)

Moscarelli Angelo (Palermo)

Nicolosi Gaetano (Catania)

Pagana Elena (Enna)

Palmeri Valentina (Trapani)

Papiro Antonella (Messina)

Parente Antonio (Palermo)

Raffa Angela (Messina)

Rallo Stefano Maria (Trapani)

Randazzo Antonino (Palermo)

Russo Leonardo (Messina)

Santocono Giampiero (Catania)

Sapienza Antonino (Catania)

Scarcella Giuseppe (Catania)

Schembri Lydia angela (Palermo)

Schillaci Roberta (Palermo)

Siragusa Salvatore (Palermo)

Spata Carmelo (Ragusa)

Sunseri Luigi (Palermo)

Tancredi Sergio (Trapani)

Trifirò Carmela (Palermo)

Trizzino Giampiero (Palermo)

Vilardi Rosa (Palermo)

Zafarana Valentina (Messina)

Zito Stefano (Siracusa)