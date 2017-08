L’onorevole Bernardette Grasso, di Forza Italia, avrebbe preso una posizione chiara e decisa in merito a tutte le accuse rivolte all’onorevole Gianfranco Miccichè; a suo parere, sarebbero, infatti, accuse del tutto pretestuose e ingenerose, in quanto l’onorevole starebbe di fatto eseguendo il mandato affidatogli dai parlamentari regionali tutti, Figuccia compreso, che oggi, però, si scaglia contro di lui.

Grasso ha dichiarato: “Duole riscontrare come a prevalere sull’interesse generale, sugli obiettivi politici ed elettorali di Forza Italia, sul futuro della nostra Sicilia, sia talvolta l’interesse personale. Il collega Vincenzo Figuccia la smetta di gettare fango sul nostro movimento e sul coordinatore regionale, impegnato in una necessaria, quanto complessa, operazione di allargamento della coalizione di centrodestra, di condivisione di un programma politico e di individuazione del candidato alla presidenza. Figuccia, che sembra più impegnato a dialogare con altri partiti che non a sostenere con determinazione il fronte azzurro, scelga la strada della coerenza o almeno quella del silenzio”.

Anche Mancuso difende Miccichè

A difendere Miccichè anche il Coordinatore provinciale di FI di Caltanissetta, Michele Mancuso, che è intervenuto sulle dichiarazioni rilasciate dell’onorevole Vincenza Figuccia in merito alla scelta di Miccichè come Coordinatore regionale: “Se Figuccia fosse legato al suo leader regionale come lo stesso è legato al Presidente Berlusconi, non farebbe mai queste dichiarazioni. Probabilmente la notizia di un suo nuovo rifugio nell’Udc comincia a prendere forma. Se proprio vuole uscirsene lo faccia senza far rumore”- ha dichiarato Mancuso. “Oggi tutti i forzisti vogliono vincere e tutti si fidano del lavoro onesto e disinteressato dell’onorevole Miccichè”- prosegue- ” Forza Italia, vorrei ricordare al vice capogruppo, è il primo partito della coalizione e merita almeno il ruolo di mediazione”.