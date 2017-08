“Angelino Alfano ha governato e lavorato per quattro anni come ministro nei governi del centrosinistra moderato e riformista. Insieme al Pd ha votato e discusso leggi e riforme che hanno permesso la ripresa economica e il calo della disoccupazione in corso. Rifiutare ogni accordo col Pd significherebbe sconfessare tutto il buon lavoro fatto finora”.

“La coerenza è ancora importante”

Lo scrive in una nota Gianfranco Librandi del Partito Democratico aggiungendo “che in politica la coerenza è ancora importante: gli elettori, sia quelli del centrodestra sia quelli del centrosinistra, non capirebbero un cambio di fronte”. L’invito-appello di Librandi è dunque questo: “si segga al tavolo con il PD per continuare il percorso del cambiamento e applicarlo anche in Sicilia dove non avrebbe senso un’alleanza fra lui e quella destra che lo odia, lo detesta e lo cerca solo per avere i suoi voti”.