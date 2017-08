Fabrizio Micari potrebbe essere il candidato alla presidenza della Regione che il centro sinistra sta cercando.

La proposta di Orlando

La proposta arriva da Leoluca Orlando, al lavoro da settimane per mettere in piedi una coalizione che sia il più larga possibile e che dia segno di discontinuità con il governo Crocetta. E il rettore dell’Università di Palermo si è mostrato ben disposto ad accogliere l’invito del sindaco di Palermo.

“Se ci saranno le condizioni e un progetto che mi permetta di continuare il lavoro che sto facendo per garantire il futuro dei nostri giovani non sarei certo io a tirarmi indietro “. Così Fabrizio Micari all’Agenzia nazionale della stampa, che gli ha chiesto quale sia la sua posizione in merito.

Una candidatura dai contorni ancora incerti, in cui “tutto è da discutere”, com ammette lo stesso Micari, ma che potrebbe rappresentare una proposta valida da presentare a novembre agli elettori di sinistra del Pd e non solo.