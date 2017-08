Molto probabilmente domani sarà la vigilia dell’ufficializzazione della candidatura di Nello Musumeci per il centro destra. Oggi, così, arrivano, puntuali, le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè sul tema: “Ci sono delle limature all’accordo da fare, ma anche Cantiere popolare fa parte della coalizione, se non fosse con noi sarebbe una grande sconfitta. Con Lagalla stiamo lavorando, non ha ritirato la candidatura a governatore. La nostra proposta è che sia in giunta”.

Cantiere popolare sostiene il rettore

Cantiere popolare di Saverio Romano, nei giorni scorsi, aveva annunciato il sostegno all’ex rettore dell’università di Palermo, già assessore alla Sanità nel governo Cuffaro, pronto anche lui a correre per governatore con il suo movimento IdeaSicilia.

“Ieri – aggiunge – sono stati fatti passi in avanti su alcuni punti dell’intesa: immigrazione e abusivismo”. In serata è previsto un incontro tra Musumeci e Gaetano Armao, che nell’eventuale governo di centrodestra dovrebbe essere vicepresidente e assessore all’Economia.