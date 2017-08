Agosto rovente per la politica isolana. A surriscaldare il clima politico del centrodestra le dichiarazioni shock di Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia, che scarica Nello Musumeci, candidato alla presidenza della regione siciliana e attorno al quale si stava ricomponendo una coalizione di centrodestra per puntare alla vittoria sui Cinquestelle.

Il motivo della rottura

Il motivo della rottura sembra essere Angelino Alfano. Miccichè non avrebbe gradito il veto di Musumeci sul ministro degli Esteri, che nelle ultime ore sembra aver stretto accordi a destra e sinistra. “Ho fatto trattative tutta la vita, da quando lavoravo in Fininvest – ha dichiarato Gianfranco Miccichè. Se vado da un cliente devo offrirgli qualcosa, non dirgli che deve fare quello che voglio io. Musumeci ha snobbato Alfano, che io ho cercato, e infine l’ha invitato a non farsi vedere in Sicilia in campagna elettorale. Un ministro degli Esteri… Musumeci poteva dirmi subito come stavano le cose”.

Le reazioni del centrodestra

Non si sono fatte attendere le reazioni delle diverse anime del centrodestra, che vedevano di buon grado la candidatura di Nello Musumeci per sperare di poter avere la meglio su Giancarlo Cancelleri, che ha iniziato il suo tour per la Sicilia e darà filo da torcere, sia a destra che a sinistra.

“Considero incomprensibile la posizione di Forza Italia espressa da Gianfranco Miccichè – ha detto Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi dato il suo benestare sulla candidatura del fondatore di Diventerà Belissima -“.

“Dire che non sosterranno Nello Musumeci perchè ha chiesto l’esclusione di chi oggi governa con Crocetta, – prosegue il leader di Fratelli d’Italia – tra tutti i motivi che si potevano trovare, è l’unico non serio. Berlusconi ci dica se condivide la posizione di chi, nel suo partito, vuole rompere la coalizione di centrodestra per andare in soccorso ad Alfano”.

Sulla stessa linea anche Ignazio La Russa e il segretario nazionale dell’UDC, Lorenzo Cesa che ha dichiarato: “Sono sorpreso dalla dichiarazione di Miccichè e faccio un appello affinché si arrivi a ricercare le ragioni per tenere unito tutto il centrodestra. Per quanto riguarda l’Udc faremo ogni sforzo per raggiungere questo obiettivo, unico viatico per la vittoria della Regione”.