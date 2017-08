Da tempo circolavano voci riguardanti la sua candidatura. Sulla posizione di Fabrizio Micari, rettore dell’Università di Palermo, non ci sono più dubbi: ha deciso che si candiderà a governatore della Sicilia, anche nel caso in cui Mdp e Sinistra italiana non dovessero far parte della coalizione.

Micari aveva cominciato la sua conferenza stampa confermando la sua disponibilità a candidarsi come candidato civico nell’ambito di un campo largo e di una coalizione di centrosinistra.

Un ruolo di garante

“Credo che la vera risposta e proposta che possiamo dare alle esigenze dei siciliani può avvenire se il centrosinistra, nel rispetto dei valori che lo caratterizzano, trovi la forza di marciare unitariamente. Questo se vogliamo lo possiamo chiamare appello: il ruolo che vorrei attribuirmi è quello di garante di quanto scritto nel programma”, ha aggiunto commentando il no di Mdp-Art 1 e Sinistra italiana a far parte di una coalizione che comprenda i centristi di Ap.

Inoltre, il rettore ha spiegato che lascerà la sua attuale carica solo se sarà eletto governatore.