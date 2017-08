“Per la candidatura a presidente della Regione della coalizione che stiamo componendo insieme a SI – affermano Angelo Capodicasa, Mariella Maggio e Pippo Zappulla – in questi giorni le diverse personalità scese in campo le riteniamo egregie e di assoluto prestigio , tra queste quella di Claudio Fava, oltre al profilo politico e programmatico idoneo per presentare ai siciliani la nostra proposta e il nostro progetto di rottura con il passato, per parlare senza demagogia ai bisogni e ai drammi dei siciliani e con soluzioni coerenti senza pasticci ed alchimie politiche, ci pare abbia un importante e non trascurabile significativo legame con la nostra terra”.