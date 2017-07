“Se gli amici del Centrodestra non la smetteranno di giocare con i veti incrociati, Sicilia Vera chiederà a Roberto di Mauro di candidarsi a Presidente della Regione Siciliana e nel caso di primarie per la candidatura della presidenza di coalizione di Centrodestra sono pronto anche io a candidarmi”.

Così Cateno De Luca durante i lavori del congresso confederale di Sicilia Vera svoltosi nel salone della Scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari di Fiumedinisi (Me). “Siamo convinti – ha aggiunto De Luca – che la Sicilia abbia urgente necessità di essere amministrata da uomini e donne che sappiano cancellare l’attuale stato di degrado politico e sociale nel quale è piombata diventando lo scendiletto dei partiti nazionali e sempre più preda di uno Stato sprecone e parassita”.

Sì alle primarie

“Se l’arte della sana mediazione stenta ad attecchire – prosegue il leader di Sicilia Vera – allora si facciano subito le primarie di coalizione alle quali non esiterò a sottopormi per giungere ad un candidato presidente autorevole e legittimato dal popolo siciliano, e per far dimenticare al più presto l’inettitudine e l’ipocrisia del cerchio magico che ha abusivamente occupato palazzo D’Orleans in questi ultimi cinque anni”.

Eletto il coordinamento regionale di Sicilia Vera

Eletto intanto anche il coordinamento regionale di Sicilia Vera rappresentato da Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice sindaco di Santa Teresa di Riva, Vincenzo Pulizzi, sindaco di Francavilla di Sicilia, Sebastiano Gugliotta sindaco di Pagliara e Giuseppe Lombardo presidente del Gal Peloritani. L’assemblea ha conferito il mandato al coordinamento di procedere alla costituzione di un soggetto politico sicilianista e indipendentista unitamente ad altre forze politiche autonomiste in vista delle prossime elezioni regionali candidando uomini e donne di Sicilia Vera nel nuovo soggetto politico che sarà costituito la prossima settimana.

La corsa a sindaco di Messina

Prosegue inoltre la candidatura a sindaco di Messina di Cateno De Luca che presenterà parte del suo programma il prossimo sabato 29 luglio alle 10,30 nella chiesa Santa Maria degli Alemanni a Messina. Saranno annunciate anche scelte determinanti del candidato De Luca per la lotta agli sprechi all’interno del Comune di Messina