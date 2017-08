“Presidenza della Regione Siciliana: non sono d’accordo con le considerazioni espresse dell’amico on. Salvo Pogliese” dice il deputato di F.I., Basilio Catanoso.

“La classe dirigente di un partito ha il dovere e il diritto di decidere al proprio interno ogni importante scelta di natura politica e quella della candidatura alla presidenza della Regione Siciliana è certamente una di queste – prosegue l’on. Catanoso -. Non si può cercare all’esterno del proprio partito una concordia che certamente va perseguita responsabilmente anche all’esterno, ma ciò solo dopo che si siano completati tutti i gradi previsti dalla scala gerarchica dei dirigenti dello stesso partito”.

“Mi atterrò alle decisioni di Berlusconi”

“Attendo,prima di esprimere ogni giudizio in merito, le decisioni del presidente Berlusconi e dell’ufficio politico di F.I. che lo coadiuva e a queste mi atterrò supportandole, avendo dall’inizio di questa vicenda partecipato al dibattito interno, anche in rappresentanza dei tanti militanti, dirigenti ed elettori di Forza Italia e del Centrodestra. Spero che al più presto si arrivi ad una decisione dei vertici del mio partito e che questa possa responsabilmente riportare la serenità all’interno di tutto il Centrodestra, come atteso dalla stragrande maggioranza del popolo Siciliano” chiude Catanoso.