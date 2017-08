La paura che non si arrivi ad un accordo che ricompatti il centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali è molto forte. Sulla testa di alcuni partiti l’autocandidatura di Nello Musumeci pesa come un macigno, sopratutto dopo che Berlusconi non ha fatto mistero di preferire il professore Gaetano Armao.

Neanche Gianfranco Miccichè è riuscito, finora, nell’ardua impresa di trovare un punto di incontro tale da allentare le tensioni. Tensioni che sono diventate evidenti dopo lo strappo del deputato di Forza Italia Giorgio Assenza, che si è schierato apertamente con Musumeci.

La spaccatura a un passo

La spaccatura è a un passo. Per evitarla arrivano da più parti appelli al buonsenso. Tra questi anche Angelo Attaguile, deputato nazionale di Noi con Salvini, che in una nota diffusa alla stampa si rivolge proprio a Musumeci invitandolo a fare “un passo indietro”.

Pronti a correre da soli

Il deputato nazionale del partito di Matteo Salvini è chiaro: “Siamo pronti a correre da soli se non si dovesse trovare un candidato in grado di ricompattare la coalizione”. E questo candidato secondo Attaguile non può essere più l’ex presidente della Commissione Antimafia. Il segretario nazionale di Noi Con Salvini, infine, non esclude neanche di riprendere la sua candidatura a governatore della Sicilia.