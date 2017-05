I carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno arrestato in flagranza di reato Filippo Mineo, 24 anni, accusato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto inizia nella mattinata di ieri, quando il responsabile di una ditta di demolizioni è arrivato nella caserma dell’Arma allo Zen 2, denunciando il furto di quintali di rame, avvenuto durante la notte, ad opera di ignoti che si erano introdotti all’interno dell’azienda.

Da lì, i militari dell’Arma sono partiti nelle ricerche, battendo a tappeto tutto lo Z.E.N., ma concentrando la loro attenzione sui soggetti maggiormente dediti alla ricettazione di materiali in rame. E proprio l’attività investigativa, grazie anche all’intuito della pattuglia dei Carabinieri, ha permesso di ritrovare il pregiato oro rosso rubato: entrando all’interno di un padiglione in cui abitano alcuni soggetti già noti per via dei loro trascorsi, si sono accorti di alcuni rumori provenire da un box abusivamente occupato: dopo avervi fatto accesso, hanno sorpreso il 24enne intento a sistemare e nascondere i 600 chili di rame sotto varie buste di plastica.

I militari dell’Arma intervenivano, ma proprio durante il controllo, sentendosi ormai braccato, il ragazzo ha tentato la fuga, dimenandosi e spintonando i carabinieri, che, dopo l’intervento, sono dovuti ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso. La refurtiva riconosciuta dal legittimo proprietario, che ha ringraziato l’arma dei carabinieri in attesa di ritornarne in possesso a seguito del dissequestro.

Il giovane ha trascorso la notte ai domiciliari. Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto i lavori socialmente utili per 30 giorni per la resistenza, mentre per la ricettazione il processo è stato rinviato a data da destinarsi.