Il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, ha accolto stamane all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo i reali di Olanda.

Lo studio del modello di accoglienza

Re Gugliemo e la regina Maxima, nell’ambito di un tour italiano di 4 giorni, hanno scelto oggi di visitare Palermo. “La visita – dice il presidente – non ha il solo scopo di conoscere la città ma anche quello di studiare il modello di accoglienza degli immigrati che viene praticato in Sicilia e che è apprezzato in tutta Europa. Alla coppia reale – conclude Crocetta – il più cordiale benvenuto nell’isola più bella del mondo, manifestando la gioia e l’onore per

la presenza degli illustri ospiti”.

I Reali d’Olanda, che sono stati ricevuti anche dal sindaco, Leoluca Orlando, e dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, hanno firmato il registro d’onore della città di Palermo.