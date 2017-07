#6NottiInArena, è questo l’hashtag ufficiale della rassegna di Cabaret organizzata dal responsabile organizzativo dell’Arena Re di Campofelice di Roccella, Matteo Boscarino. Sei artisti tutti #MadeInSicily come si legge dal post di promozione dell’evento pubblicizzato sulle pagine social della struttura.

Si apre il 14 Luglio con Carlo Maria Ponte

Un modo per valorizzare i talenti della nostra terra, in una delle Arene più antiche rimaste in Sicilia, accompagnati dalla magia delle stelle. La rassegna inizia Venerdì 14 Luglio con Ernesto Maria Ponte prosegue poi con Sicilia Cabaret (Atto I) Venerdì 21 Luglio, Sergio Vespertino Venerdì 28 Luglio, Roberto Lipari Martedì 1 Agosto, Cabaret in Rosa (Giovanna Criscuolo, Loredana Scalia e Tiziana Martilotti Domenica 13 Agosto, Sicilia Cabaret (Atto II) Sabato 19 Agosto.

“Ho pensato a una rassegna fatta apposta per noi: le risate di un siciliano regalate da un siciliano sono sempre le più belle – dichiara Matteo Boscarino, responsabile organizzativo – ci sono tanti modi per valorizzare la Sicilia, dar spazio ai suoi talenti è indubbiamente uno di questi. Ringrazio il sindaco Massimo Battaglia e l’amministrazione comunale che in questi anni ci hanno sempre sostenuto e aiutato a mantenere viva questa realtà che dura da oltre sessant’anni”.