A Palermo, i carabinieri della s tazione Resuttana Colli , dopo un’indagine, hanno arrestato Vito Sferruggia , 38enne, autore della rapina avvenuta il 5 ottobre scorso in via De Gasperi. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, dopo aver minacciato un ragazzo brandendo un coltello, è riuscito ad impadronirsi del cellulare, per poi dileguarsi con un motorino.

L’attività condotta dai militari ha richiesto intense indagini, nate da servizi svolti sugli autobus per la prevenzione dei furti. Nell’ambito di questi, i carabinieri hanno censito tutti i possibili autori di colpi. Proprio per questo, una volta che il giovane ha presentato denuncia e fornito una dettagliata descrizione del rapinatore, le indagini si sono concentrate su Sferruggia.

Concorde con le risultanze prodotte dai carabinieri, l’Autorità giudiziaria ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, che i militari dell’arma hanno eseguito ieri, in tarda serata, andando a prendere l’uomo a casa. Sferruggia dovrà rispondere di rapina aggravata.