Questa mattina, due giovani hanno rapinato l’ufficio postale di Via Mariano Stabile, a Palermo. I due sarebbero entrati armati di coltelli, certamente in orario di punta, in un momento in cui erano presenti decine di utenti.

I malviventi ancora a piede libero

Una volta raggiunti gli impiegati, li hanno minacciati con le loro armi e costretti a consegnare loro i soldi. Il bottino sarebbe ancora da quantificare, anche perché i due malviventi si trovano ancora in giro con la refurtiva: secondo alcune testimonianze, infatti, sarebbero scappati a bordo di uno scooter. La polizia è intervenuta tempestivamente e in questo momento sta cercando di ricostruire la dinamica della vicenda attraverso le telecamere di sorveglianza.

Sul posto, arrivata anche una ambulanza a prestare soccorso ad una donna incinta che avrebbe accusato un malore.

In aggiornamento