MESSINA – E’ in corso un’operazione della Polizia di Stato di Messina contro una banda criminale dedita a organizzare le rapine messe a segno negli ultimi mesi nel territorio messinese.

In corso l’operazione della Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Messina sono impegnati, dall’alba di stamane, nell’esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti, esecutori e basisti della tentata rapina in pregiudizio di portavalori consumata a Milazzo l’1.12.2016 e della rapina presso un istituto di credito di Barcellona P.G. il cui bottino ammonta ad oltre 400.000 euro. La rapina al portavalori era sfociata in un conflitto a fuoco tra malviventi e guardie giurate. Tra gli arrestati anche un impiegato di banca e una guardia giurata.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in questura.