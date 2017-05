Carabinieri e polizia hanno arrestato per il reato di furto aggravato, Fabio Pinelli, nato a Palermo, classe 1986, sottoposto alla Sorveglianza Speciale.

Il giovane, arrampicandosi su di una grondaia, era riuscito ad introdursi in un abitazione sita al secondo piano in via Giorgio Arcoleo ma scoperto dal proprietario, si era dato alla fuga, riuscendo a rubare alla vittima il solo telefono cellulare di marca Nokia del valore di circa 200 euro riposto su di un mobile nella sala da pranzo.

I Carabinieri, giunti sul posto ed allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti unitamente agli agenti del Commissariato “Oreto-Stazione” riuscendo così a bloccare il giovane mentre tentava di fuggire dal palazzo, passando questa volta dal portone d’ingresso.

Processato per direttissima

Dopo essere stato identificato il 30enne veniva identificato e tratto in arresto. Trattenuto presso le camere di custodia è stato poi tradotto presso il Tribunale di Palermo per il rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato condotto al carcere “Pagliarelli” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.