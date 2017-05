Un giovane ragusano Marco Chillemi è stato fermato per il reato di tentato omicidio di un trentunenne che avrebbe tentato di investire con la propria auto. I fatti risalgono a ieri.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante l’intervento della polizia, l’investitore si era dato alla fuga. A terra riverso in una pozza di sangue e privo di sensi vi era il corpo di un giovane di 31 anni ragusano. In lacrime sul marciapiedi vi era una giovanissima ragazza di 17 anni.

I fatti

La ragazza ha riferito che poco prima il suo ex fidanzato aveva investito il ragazzo. Il movente è la gelosia, e ha tentato di ucciderlo. Dopo averlo investito e trascinato per qualche metro, è sceso dall’auto e ha colpito con una chiave inglese in ferro il ragazzo. Il giovane si sarebbe salvato grazie all’intervento di alcuni passanti.

L’autore del reato era in compagnia di una coppia di fidanzati che nulla hanno fatto per impedire l’evento. Del tutto imprevedibile per loro, ma neanche per porre fine ai colpi inferti quando già era a terra esanime. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno ristabilito i parametri vitali del giovane e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale.

L’investitore è accusato di aggressione e omissione di soccorso. L’arma del delitto, era stata nascosta sotto al sedile dell’auto.