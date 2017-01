Mancano solo due settimane al 16 gennaio, giorno dell’avvio ufficiale della raccolta differenziata a Raffadali.

La distribuzione del kit dei contenitori per tale raccolta non è stata ancora completata in quanto diversi utenti, pur avendo ricevuto la lettera che li invitava a recarsi nella sede di Ecoin, non hanno provveduto a ritirare i sei contenitori a loro destinati.