“Quando abbiamo pensato che per festeggiare i quarant’anni di Radio Comunità Nuova, oltre a ciò che abbiamo portato avanti fin qui da Gennaio a quest’estate, c’era bisogno di un concerto, un grande concerto, abbiamo pensato alla Sicilia e a Mario Incudine. Abbiamo pensato a Mario Incudine perché pensiamo sia un Siciliano d’eccellenza (e sia chiaro, non lo pensiamo solo noi)”. Così Radio Comunità Nuova annuncia il concerto gratuito che si terrà il 10 settembre a Resuttano, Palco Comunale di Piazza Giovanni Paolo II.

Chi è Mario Incudine

Mario Incudine oltre che cantante è sintesi tra “cantastorie e cantautore”, è attore teatrale, musicista, ricercatore. Insomma, è un talento. Si è esibito nei più prestigiosi festival di World Music in Italia, Cina, Marocco, Tunisia, Algeria, Capoverde, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Germania, Turchia, Romania, Siberia, Messico e negli Stati Uniti. Grande estimatore del dialetto siciliano che è base comunicativa delle sue canzoni, “perché altrimenti questa lingua muore e quando muore una lingua muore un popolo”.

Le collaborazioni con i grandi cantautori

Tra le numerose collaborazioni ci sono quelle con Simone Cristicchi, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà oltre ai duetti con Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Peppe Servillo, Alessandro Haber e Francesco Di Giacomo. Fa parte stabilmente dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma diretta dallo stesso Sparagna.

Il 1° Maggio ha anche duettato con Francesco De Gregori alla sala Santa Cecilia dell’auditorium del parco della musica di Roma. Al Teatro Massimo di Palermo ha accompagnato con bouzouki e voce Antonella Ruggiero nel concerto “Summertine.. ninne nanne dal mondo”, firmando gli arrangiamenti insieme a Marco Betta, Giovanni D’aquila e Valter Sivilotti. E’ il direttore dell’Orchestra EtnoMediterranea, una formazione di 18 musicisti provenienti da tutte le aree del Magreb.

Moni Ovadia lo ha voluto come coregista e autore delle musiche originali eseguite dal vivo e nel ruolo del Cantastorie, per l’opera “le Supplici” di Eschilo in scena al Teatro Greco di Siracusa per il ciclo di rappresentazioni classiche prodotto dall’INDA. Ha diretto per quattro anni il festival “Narrazioni d’amore” presso la mediateca comunale “ lacasadiGiufà” del comune di Enna e tre edizioni del “Termini Folk Festival” di Termini Imerese (PA), è coordinatore artistico per la sicilia del Festival Internazionale “Sete sois sete luas” presieduto dal premio Nobel Dario Fo.