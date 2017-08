Ecolamp ha raccolto sul territorio italiano e avviato a corretto trattamento 1.593 tonnellate di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Cosa è stato avviato al riciclo

Di queste, 687 tonnellate sono RAEE del raggruppamento R4, come: apparecchiature di illuminazione, elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici (smartphone, tablet, rasoi elettrici e molto altro) giunti a fine vita. Mentre le rimanenti 906 tonnellate sono RAEE del raggruppamento R5: sorgenti luminose come lampade fluorescenti compatte, tubi al neon e LED.

Il consorzio senza scopo di lucro ha raccolto e avviato a corretto trattamento 22 tonnellate di RAEE del raggruppamento R5 in Sicilia durante il primo semestre 2017.

“Il dato relativo ai primi sei mesi dell’anno conferma un andamento positivo della raccolta a cui hanno contribuito sia i conferimenti professionali che quelli, sempre più consistenti, dei privati cittadini.” Ha commentato Fabrizio D’Amico, direttore generale di Ecolamp, auspicando per la fine dell’anno di superare le 3.000 tonnellate di RAEE del raggruppamento R4 ed R5 gestiti dal Consorzio su tutto il territorio nazionale.

Raccolta: primato per Catania

In Sicilia hanno contribuito maggiormente alla raccolta nazionale operata da Ecolamp: Catania e provincia con 12 tonnellate, Messina con 3,4 tonnellate e Palermo con 2,6 tonnellate di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche del raggruppamento R5 raccolti nel primo semestre 2017.

Seguono le prime tre classificate Agrigento e Trapani, la cui raccolta è circa una tonnellata e la differenza tra i due capoluoghi sono poche centinaia di chilogrammi di sorgenti luminose esauste raccolte nei primi sei mesi dell’anno. In Sicilia nella posizione numero sei si trova Ragusa, che si avvicina a una tonnellata, mentre le successive posizioni sono occupate da Siracusa e Caltanisetta, che raccolgono circa mezza tonnellata di RAEE del raggruppamento R5. Chiude la classifica della raccolta siciliana operata dal consorzio Ecolamp la provincia di Enna, che nel semestre ha raccolto circa un quarto di tonnellata di come lampade fluorescenti compatte, tubi al neon e LED.

Recuperate 22 tonnellate, Sicilia al 13° posto

Il totale della raccolta svolta in Sicilia è di 22 tonnellate, il risultato qualifica la Sicilia in tredicesima posizione nella raccolta nazionale di RAEE R5 gestita da Ecolamp durante i primi sei mesi del 2017. In un’ottica di Economia Circolare, 22 tonnellate di sorgenti luminose esauste raccolte in Sicilia possono essere considerate in termini di recupero di materiali, impiegabili in nuove produzioni. Nel caso dei RAEE del raggruppamento R5, come lampade fluorescenti, tubi al neon e LED, il tasso di recupero supera il 97% , di cui il vetro, da solo, rappresenta circa il 75%.

Consorzio Ecolamp – dati primo semestre 2017 RAEE R5 (ton)

Catania 12

Messina 3.4

Palermo 2.6

Agrigento 1

Trapani 1

Ragusa 0.7

Siracusa 0.5

Caltanisetta 0.5

Enna 0.2

TOTALE 22