CATANIA – Giovedi 6 aprile 2017 alle ore 9.30 presso il Centro Fieristico le Ciminiere di Catania, l’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata – Presidenza della Regione Siciliana, ospitato dalla manifestazione Progetto Confort 9° salone internazionale energia, ambiente e architettura, organizza la premiazione regionale di 105 amministrazioni comunali che hanno raggiunto in Sicilia performance elevate di raccolta differenziata.

La Regione riconosce la buona amministrazione di sindaci, assessori, tecnici e aziende di gestione dei rifiuti dei comuni virtuosi in Sicilia. 23 Comuni hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, 51 comuni superano il 50% e altri 31 raggiungono alte performance dovute all’avvio della raccolta porta a porta. Nel 2015 la differenziata era ferma al 12,80%, i comuni che avevano avviato la raccolta porta a porta erano solo 35 che includevano solo 100.000 siciliani; oggi, nel primo trimestre del 2017 si contano ben 700.000 abitanti che, grazie a sistemi efficaci implementati dai loro comuni di residenza, hanno adottato l’abitudine di differenziare i propri rifiuti a casa dando inizio a questo circolo virtuoso che si attesta al 20%.

Alla premiazione sarà presente il presidente della Regione Rosario Crocetta, l’assessore regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità Vania Contrafatto, e sarà preceduta dall’ing. Salvo Cocina, responsabile dell’Ufficio Speciale che illustrerà lo stato della gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata in Sicilia.

Presenti anche le associazioni attive sul territorio: Elio D’Amico presidente di Rifiuti Zero Sicilia, Alfredo Tamburino per Legambiente Sicilia e Anna Bonforte Papale per Zero Waste Sicilia.