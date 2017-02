PETRALIA SOTTANA – “Quando potrà essere sciolta la riserva sulla riapertura del Punto Nascite di Petralia Sottana?”.

E’ il quesito che Magda Culotta, sindaco di Pollina e deputato del Pd ha inviato al Ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin attraverso una nuova interrogazione. Nel documento si ricorda che lo scorso 15 gennaio, il sottosegretario Vito De Filippo – rispondendo in aula – aveva annunciato che “se la Regione Siciliana si fosse mossa ai fini di produrre una nuova documentazione in cui palesasse la volontà di ristabilire livelli standard di sicurezza del centro e la copertura del monte orario di lavoro con le figure professionali adeguate e richieste, il Ministero avrebbe rivalutato la situazione volta alla riapertura del punto nascite di Petralia Sottana”.

“Sono a conoscenza – precisa la deputata – di una documentazione, inviata dalla nostra Regione al direttore generale della programmazione sanitaria, per chiedere un’ulteriore deroga del Punto Nascite di Petralia Sottana, pertanto ho chiesto al Ministro di sapere quando potrà essere sciolta la riserva sul reparto petralese e porre fine a questa vicenda”.