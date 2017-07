Qual è la distanza tra il nostro wc e il mare? Molto più che breve di quello che si immagina. E in Sicilia a quanto pare ancora di meno. Il 21% dei rifiuti presenti sulle spiagge siciliane presenti nell’indagine Beach litter di Legambiente, infatti, proviene dagli scarichi dei nostri bagni. Rifiuti buttati nel wc che raggiungono il mare, anche a causa di sistemi di depurazione inefficienti. A confermare il dato arriva anche l’esito dell’attività di pulizia svolta questa mattina dai volontari di Legambiente alla spiaggetta di Sant’Erasmo a Palermo (realizzata nell’ambito del progetto Clean Sea Life). In appena due minuti sono stati raccolti oltre duecento cotton fioc e altri oggetti per l’igiene personale.

No rifiuti nel WC

Proprio per questo, in occasione dell’arrivo a Palermo della Goletta Verde, la storica campagna a tutela dei mari e delle coste italiane, Legambiente ha lanciato questa mattina, con un flash mob sulla stessa spiaggia, la campagna #NoRifiutinelWC, sviluppata insieme a Ogilvy Change. Tre wc portati sulla spiaggia per spiegare ai cittadini l’importanza di piccoli gesti, come quelli di non usare i bagni di casa come cestini per l’immondizia.

In Sicilia i volontari di Legambiente, inoltre, hanno monitorato nello scorso mese di maggio sei spiagge per un totale di 16.700 metri quadrati, rilevando una media di 1190 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia per un totale di 7138 rifiuti spiaggiati (la media nazionale calcolata da Legambiente è di 670 rifiuti ogni 100 di spiaggia).

La situazione più critica è stata registrata sulla spiaggia Spiaggia di Romagnolo a Palermo dove è stato trovato il più alto numero di rifiuti: 4002 rifiuti in 100 metri. Dei rifiuti rinvenuti, il 91,9% è costituito da plastica; seguito da materiali tessili (2,8%), gomma (1,8%), vetro (1,6) e metallo (1%).

Al primo posto dei materiali rinvenuti in questa spiaggia vi sono, appunto, i cotton fioc (rifiuto da mancata depurazione): 1392 in appena cento metri di spiaggia, e costituiscono il 98% dei bastoncini trovati sulle spiagge siciliane e quasi il 55% di quelli trovati in tutte le spiagge italiane monitorate.

Proporzioni sempre più allarmanti

“Il problema del marine litter sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti come ha dimostrato anche la Conferenza mondiale sugli Oceani organizzata dall’Onu lo scorso mese a cui abbiamo partecipato portando la nostra esperienza – dichiara Serena Carpentieri, responsabile Campagne di Legambiente. La quasi totalità dei rifiuti, in una percentuale che oscilla tra l’80% e il 90%, è composta da plastica, che persiste nell’ambiente per centinaia di anni e accumula sostanze tossiche. Si tratta di rifiuti che creano problemi economici, ambientali e alla fauna marina, ma possono anche finire sulle nostre tavole visto che le microplastiche (generate anche dalla frammentazione dei rifiuti più grandi), vengono facilmente ingerite dai pesci. Se poi i sistemi di depurazione non ci sono o sono inefficienti, come denunciamo da anni con Goletta Verde, tutto quello che buttiamo nel WC finisce in mare. Possiamo e dobbiamo invertire questo trend e per farlo bastano anche piccoli gesti come scegliere prodotti meno inquinanti, prevenire i rifiuti, differenziarli al meglio per riciclarli, ma anche evitare di usare i nostri WC come se fossero cestini della spazzatura”.

L’obbiettivo



Lo scopo della nuova campagna di Legambiente è stimolare il cambiamento spontaneo e permanente di abitudini in un piccolo gesto quotidiano che, tuttavia, può contribuire ad arginare un problema di portata globale come il marine litter: si calcola, infatti, che ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti finiscono dritti nei mari e negli oceani del mondo e di questi una percentuale tra l’80% e il 90% di questi rifiuti è plastica.

“Tutti sanno che gettare rifiuti nel Wc è sbagliato, ma in tanti ancora lo fanno perché si tratta di un comportamento così radicato nella routine di molti italiani da essere diventato purtroppo automatico, istintivo e quindi molto difficile da cambiare – aggiunge Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. La cattiva gestione dei rifiuti a monte e la maladepurazione restano la principale causa del fenomeno del marine litter e la Sicilia è ancora molto indietro su questo tema. Al tempo stesso i nostri dati evidenziano come buona parte dei rifiuti che troviamo negli ambienti costieri e marini potrebbero essere riciclati. Ad esempio nelle nostre indagini sulle spiagge siciliane è emerso che la maggior parte (66%) degli oggetti ritrovati in spiaggia come rifiuti era stato concepito per essere utilizzato un’unica volta o per un periodo molto breve: 23% per quest’ultima categoria (come ad esempio penne o tappi) e per il 43% usa e getta. Se si mettessero quindi in campo delle politiche di prevenzione ad hoc, oltre a ridurre i rifiuti in mare, si avrebbero risultati non indifferenti dal punto di vista economico. Ed è quello che chiediamo alla Regione, ai Comuni e agli stessi operatori commerciali”.

Legambiente chiede inoltre di affrontare il problema anche dal punto di vista normativo, mettendo al bando i bastoncini per le orecchie non compostabili, sull’esempio di quanto l’Italia ha fatto con il bando ai sacchetti di plastica e in linea con la messa al bando dei cotton fioc voluta dalla Francia a partire dal 2020”.

Gli interventi legislativi



Il nostro Paese era già intervenuto legislativamente su questo aspetto. Infatti I bastoncini per la pulizia delle orecchie non biodegradabili erano stati banditi dall’art. 19 della legge 93/2001. Salvo essere poi riabilitati, in seguito ad una sentenza della Corte di giustizia europea del 2005 per motivazioni tecnico-normative. Siamo però convinti che oggi, alla luce dell’esperienza del bando sui sacchetti di plastica non compostabili vigente in Italia, e ora esteso anche in diversi Paesi europei e del Mediterraneo, e la maggiore conoscenza del problema ambientale causato dalla dispersione dei cotton fioc, specialmente nell’ambiente marino e costiero, non sia più rinviabile una disposizione normativa che tenga insieme la messa al bando dei cotton fioc di plastica non compostabili e al tempo stesso promuova l’obbligo di una migliore e più chiara informazione sullo smaltimento dei prodotti ad uso sanitario da apporre sulle confezioni stesse.

La campagna viaggerà anche sui canali social di Legambiente e Goletta Verde, con video, pillole informative, consigli e immagini delle conseguenze dei nostri comportamenti errati. Un ruolo fondamentale sarà quello degli stessi cittadini che potranno partecipare utilizzando l’hashtag #NoRifiutinelWC, postando foto di rifiuti trovati in spiaggia e in mare, ma comportamenti virtuosi assunti per risolvere il problema.