I cosmetici sono importanti per avere un aspetto sempre perfetto, ma ricordatevi che se volete avere una pelle non solo bella, ma principalmente sana, è necessario che ve ne prendiate cura quotidianamente e in profondità. La pulizia del viso è quindi fondamentale, e non dimenticatevi che lo è, in particolare, con l’arrivo dell’estate, perché è questo il periodo in cui la nostra pelle ha più bisogno di attenzioni, ed è, in genere, in questo periodo che più facilmente ce ne dimentichiamo. Non preoccupatevi, però: non sono necessarie grandi risorse, né in termini di tempo, né in termini di fatica. Vi proponiamo qualche maschera fai da te.

Ovviamente le maschere devono essere preparate in base al tipo di pelle.

Pelle infiammata: camomilla, aloe, calendula.

Pelle grassa: limone, argilla ventilata, mela, miele, bardana.

Pelle stressata: cetriolo, aloe, miele.

Pelle con punti neri: miele, chiara d’uovo, gelatina alimentare.

Pelle secca: avocado.

Di base lo yogurt naturale, per tutte, ma anche il miele che è antibatterico e nutriente. Misceliamo dunque gli ingredienti utili alla nostra pelle e spalmiamo il composto denso sul viso. Teniamo in posa almeno 30 minuti, risciacquiamo con acqua calda. Concedetevi qualche minuto per voi stessi e rilassatevi, mentre diventate più belli.