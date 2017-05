La prova costume è alle porte, gli impegni di lavoro si accavallano, la giornata sembra durare meno di 24 ore e non sapete in quali condizioni arriverete in spiaggia quest’estate? Niente panico. La Redazione di SiciliaNews24 ha dei consigli per voi.

Per prima cosa, ricordatevi che il primo esame che vi troverete ad affrontare sarà con lo specchio che è dentro di voi. In altri termini, dovrete fare i conti con quella che gli inglesi definiscono “self-confidence”; è questa la ragione per cui bisogna lavorare su due fronti: miglioratevi con gli esercizi casalinghi che vi proponiamo, ma imparate ad apprezzarvi. A volte un costume più adatto alle vostre forme e non necessariamente in linea con le mode del momento, può trasformare lo sguardo ammonitore dello specchio, in una espressione compiaciuta e soddisfatta.

Non adagiatevi sugli allori, però: con questi semplici esercizi vi sentirete meglio da subito.

Step sulle scale

Scegliete il primo gradino della scala di casa, l’esercizio si esegue salendo e scendendo il gradino alternando i piedi ad una velocità moderata. Ripetere 10 movimenti per 5 serie ciascuno. Contemporaneamente si inclina il busto a destra e sinistra, in direzione opposta rispetto al ginocchio sollevato, mantenendo le braccia estese parallele alle spalle.

Addominali in corridoio

Sdraiatevi a terra, piegate le gambe a 90 gradi poggiando la pianta dei piedi per terra, mettete le mani dietro la nuca e alzate il petto e la nuca mantenendo questa posizione per 5 secondi, poi tornare giù. Ripetere all’inizio per 15 volte, man mano aumentate le ripetizioni. Fate 3 serie da 15 volte ciascuno con due minuti di riposo tra una serie e l’altra.

Squat in salotto

Esercizio molto indicato per rassodare i glutei e tonificare le gambe. Con le gambe divaricate all’altezza delle spalle effettuare dei piegamenti piegando le ginocchia a 90 gradi, facendo attenzione a mantenere il busto eretto. Le ginocchia non dovranno mai superare le punte dei piedi. L’esercizio aumenta i suoi effetti se lo si svolge con l’ausilio di pesetti tenuti in mano. Potrete usare delle bottigliette d’acqua o dei pacchi di farina per aumentare l’intensità. Fate 3 serie da 15 ripetizioni.

Se ne avete la possibilità, integrate questi semplici esercizi con lunghe passeggiate primaverili o con un po’ di esercizio sulla cyclette, ma ricordatevi che nessuno in spiaggia sarà così impegnato a osservarne i risultati. Provate a non esserlo neanche voi: in acqua tutti diventiamo leggeri.