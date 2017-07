Continuano le proteste a Palermo contro Zamparini. Il patron rosanero è criticato da buona parte dell’ambiente palermitano e nella giornata di oggi la città è stata addobbata con manifesti con la foto dell’imprenditore friulano e la dicitura “VATTENE”.

Zamparini avrebbe dovuto vendere la società del Palermo Calcio all’ex Iena, Paul Baccaglini. La trattativa è però saltata due settimane fa per un’offerta non congrua. Al momento, l’imprenditore resta a capo della società, ma promette: “Sto ancora cercando l’acquirente giusto che possa fare del bene per il Palermo”. Il nome giusto potrebbe essere l’italo-americano Frank Cascio, che pare sia in trattative con MZ.

La certezza è una: i palermitani sono stanchi di questa incertezza sul futuro della società.