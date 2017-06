Le proteste dei richiedenti asilo hanno infiammato il centro di accoglienza del Cara di Mineo, questa mattina. L’on. Salvo Pogliese, coordinatore provinciale e parlamentare europeo di Forza Italia, ha commentato la vicenda, sostendendo che si tratti dell’ennesimo schiaffo allo spirito d’accoglienza dei siciliani.

Le dichiarazioni

“L’ennesima protesta degli immigrati ospitati al Cara di Mineo, con un corteo che ha bloccato la strada statale Catania-Gela, è un ulteriore doloroso schiaffo allo spirito di accoglienza della nostra terra che, pur tra mille difficoltà, si sobbarca il dispendioso e difficile compito di accogliere i migranti, ricevendone in cambio proteste e danneggiamenti. Ancora più grave è che a scatenare la protesta degli extracomunitari è la ‘pretesa’ che essi rispettino regole basilari nella struttura di accoglienza quali il divieto di cucinare negli alloggi (il Cara dispone di numerose mense) e l’aver proibito il commercio illegale di merci all’interno del centro. Non è più tollerabile assistere inerti a tali episodi, occorre siano immediatamente presi seri provvedimenti per innalzare i controlli di sicurezza del Cara di Mineo e far comprendere, una volta per tutte, che l’accoglienza dei siciliani non è l’autorizzazione a calpestare le nostre leggi e minacciare la sicurezza del nostro popolo.”.