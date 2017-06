Con l’arrivo della bella stagione, la cura dei capelli diventa sempre più importante, ma è esattamente questo il momento in cui, in genere, ci dimentichiamo di loro. Oggi, quindi, vi suggeriamo 5 semplici mosse per non dimenticare dei più importanti alleati della vostra bellezza.

No stress

Evitare per prima cosa trattamenti stressanti, come messe in piega, meches e tinte. optate, piuttosto, per tinte naturali (l’henné, per esempio, tinge e nutre il capello allo stesso tempo).

Burro di karitè

Quando poi ci si trova esposti sotto il sole, ci si deve innanzitutto proteggere, esattamente come si fa con la propria pelle. Sono parecchi gli oli in commercio con effetti protettivi per la radice e il cuoio capelluto, ma il prodotto forse migliore è il burro di Karité, ricco di proprietà emollienti, antiossidanti e idratanti.

Cappelli di paglia, che passione

Sulla spiaggia, inoltre, non fa mai male indossare un foulard, o un cappello di paglia, soprattutto durante le lunghe passeggiate a riva o quando si prende il sole.

Proteggersi ogni tre ore

Riapplicare la protezione prescelta ogni tre ore e lavarsi con acqua dolce dopo ogni bagno sono i consigli finali per quanto riguarda una giornata al mare.

Intensificare i lavaggi

Ma quando si torna a casa? Non bisogna pensare che farsi lo shampoo tutti i giorni quando si è in vacanza faccia male. È senz’altro più dannoso lasciare residui di sabbia e salsedine sul cuoio capelluto, residui che il giorno dopo possono irritare la pelle e creare numerosi fastidi.