Al via il progetto “Smart City Living Lab”. Si è tenuto oggi un incontro fra il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il Direttore Operativo di Cisco e l’Amministratore Delegato di Cisco Italia per fare il punto sulle iniziative già messe in campo nei primi mesi dalla firma del protocollo di intesa, avvenuta nel novembre scorso.

L’accordo prevede lo sviluppo di tre filoni di attività rispettivamente legati alla formazione, alle tecnologie smart city ed al supporto per lo sviluppo territoriale e le start up.

In questi mesi si è lavorato intensamente ed oggi si può annunciare che lo “Smart City Living Lab” creato nel centro della città, precisamente sul Percorso Arabo-Normanno, è pronto per offrire opportunità a cittadini e imprese del territorio.

In questa area è ora presente una infrastruttura tecnologica digitale, protetta dalle più moderne soluzioni per la cybersecurity, pervasa da connettività a larga banda, wired e wireless, e corredata da una potente piattaforma tecnologica in cloud completamente orchestrata e virtualizzata.

Nasce quindi un “laboratorio a cielo aperto” per l’innovazione, concepito ispirandosi a esperienze internazionali di successo, a disposizione di imprese, start up, cittadini per sviluppare e proporre soluzioni, campagne, collaborazioni e servizi digitali a qualsiasi tipologia di target: cittadini, turisti, imprese, amministrazioni locali.

Sono state già realizzate alcune attività di stimolo congiunte: un primo esempio concreto è l’utilizzo della soluzione AppTripper, una app innovativa per il turismo, ideata dalla omonima start up e sviluppata con il sostegno di Cisco. Questa app consente di creare dei percorsi turistici “emozionali”, per scoprire luoghi noti e meno noti di Palermo seguendo il filo conduttore di un’emozione. I contenuti dell’app sono stati sviluppati con il contributo di un’esperta di arte e cultura palermitana.

“Siamo veramente soddisfatti di quanto abbiamo realizzato in questi mesi e del rapporto di collaborazione efficace che si è instaurato con il comune di Palermo e con tutti coloro che sono stati coinvolti nelle diverse iniziative” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Cisco Italia, Agostino Santoni.

Altre iniziative

L’impegno per lo sviluppo del Living Lab, creato congiuntamente dalla società del Comune di Palermo SISPI, da Cisco e da Italtel, in collaborazione con l’Università di Palermo, si è accompagnato ad altre iniziative rivolte alla formazione ed al sostegno delle idee innovative.

In questi primi sei mesi sono stati organizzati numerosi eventi per promuovere l’iniziativa, che offre percorsi di formazione dedicati alle tecnologie di maggiore interesse oggi quali ad esempio l’Internet delle Cose e la cybersecurity. Si è lavorato sia con le scuole superiori che con le scuole medie, con il risultato che gli studenti iscritti ai corsi Networking Academy sono decuplicati nell’area di Palermo ed in tutta la Sicilia. Al momento il numero totale è di circa 8.500 studenti.

I giovani al centro

L’attenzione ai giovani si esplica anche nel sostegno ad iniziative locali a loro rivolte, in particolare per offrire l’opportunità di valorizzare idee e talenti. Come prima azione in tal senso, Cisco ha partecipato all’edizione 2016/2017 del Festival dell’Ingegno, organizzata dal Comune di Palermo, alla ricerca di progetti da stimolare proprio grazie al “Living Lab” per la smart city creato in città. Cisco ha selezionato la proposta presentata da tre studenti dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico “Vittorio Emanuele III” di Palermo.

L’azienda affiancherà i ragazzi in varie iniziative, tra cui quella principale sarà quella di invitarli alla prossima edizione del Cisco Live EMEA, il più importante evento che la Cisco organizza sul suolo europeo, prevista nel Gennaio 2018 a Barcellona. In tale occasione i ragazzi potranno confrontarsi con centinaia di sviluppatori che aderiscono al programma Cisco DevNet.