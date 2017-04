Quattro isole, un palco, 63 espositori, più di 70 eventi culturali. Tutto è pronto per la seconda edizione de LA VIA DEI LIBRAI, che si svolgerà lungo il Cassaro di Palermo (dai Quattro Canti fino al Piano della Cattedrale) sabato 22 e domenica 23 aprile.

Domani mattina alle ore 10 l’inaugurazione in via Matteo Bonello alla presenza del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, della Presidente dell’Associazione ‘Cassaro Alto’, Giovanna Analdi, dell’Arcivescovo di Palermo, S. E. R. Mons. Corrado Lorefice, del Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, e di tutte le Autorità civili e militari.

Al taglio del nastro si esibiranno la Fanfara del XII Battaglione dei Carabinieri Sicilia, diretta dal Maestro Maresciallo Capo Paolo Sena, e gli studenti del Convitto Nazionale “Giovanni Falcone”.

Subito dopo prenderanno il via tutte le iniziative in programma, che andranno avanti fino alle ore 22, per poi riprendere nella giornata di domenica.