Domani, alle ore 10.30 a Palazzo Sant’Elia in via Maqueda, si terrà la conferenza stampa di presentazione della “Settimana delle Culture”, in programma a Palermo dal 12 al 23 maggio.

La manifestazione

La manifestazione è promossa all’associazione Settimana delle Culture, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune, la Regione Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Città metropolitana di Palermo, e con la partecipazione di numerosi altri partner pubblici e privati.